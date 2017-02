Page enfant : Après La Marche de l’empereur, voici venu L’Empereur

PAPEETE, le 14 février 2017 - Il y a douze ans, un manchot empereur naissait devant la caméra du réalisateur Luc Jacquet. La scène se passait en Antarctique. Ce bébé devenu grand va vivre son premier voyage alors qu’un aîné se rappelle le sien : tempête de neige, froid, prédateur… Luc Jacquet est toujours là, avec sa caméra. Le documentaire pour les enfants dès 6 ans, sort ce mercredi.



Un manchot empereur est un manchot, c’est le plus grand et le plus lourd des manchots. Il ne faut pas le confondre avec un pingouin, car même si les manchots et les pingouins ont quelques ressemblances, ce ne sont pas les mêmes oiseaux. Les manchots vivent dans l’hémisphère en Antarctique, ils ne peuvent pas voler mais leurs ailes leur permettent de nager. Les pingouins vivent dans l’hémisphère nord et peuvent voler.



En Antarctique, les conditions climatiques sont extrêmement difficiles, les températures peuvent descendre jusqu’à – 62 degrés Celsius. Pour se protéger, le manchot empereur porte quatre couches de plumes en forme d’écailles. Il a aussi une épaisse couche de graisse.



Pour résumer la vie du manchot empereur : mi-mai, la femelle pond un œuf qu’elle glisse aussitôt sur les pieds du mâle. Elle part en mer se nourrir. Le mâle couve l’œuf sans manger pendant des semaines. Pour résister au froid, il forme un groupe avec d’autres mâles et s’installe tantôt au centre du groupe tantôt à l’extérieur, toujours avec son œuf. Comme la baleine ici, le mâle perd beaucoup de poids.



Normalement, la femelle rentre juste avant l’éclosion de l’œuf qui a lieu mi-juillet, si elle n’est pas là à temps, le mâle peut nourrir le bébé pendant 15 jour grâce à une sécrétion particulière dit "lait de manchot". C’est la seule espèce capable de ça ! Ensuite, quand la femelle arrive, le mâle part en mer se nourrir. Les parents se relaient pour faire grandir leur petit pendant quatre mois environ. Puis l’oiseau quitte le nid.



C’est ce départ qui est mis en image par Luc Jacquet dans un nouveau documentaire consacré aux manchots empereur : l’Empereur. Il y a douze ans, le réalisateur avait déjà signé La Marche de l’empereur.



Dernière chose, il faut savoir que, même s’ils vivent dans un endroit reculé et isolé des menaces pèsent sur eux en plus des prédateurs naturels : le réchauffement climatique qui fait fondre la glace et diminue donc le nombre de sites de reproduction, la présence humaine de plus en plus importante (il y a beaucoup de scientifiques à se rendre en Antarctique), la surpêche (ils ont moins à manger=) et le trou dans la couche d’ozone qui augmente la quantité d’ultra-violet.













