Paea : des jeux « inter-villes » dans la bonne humeur

PAEA, le 4 août 2017- Les 27, 28, 29 juillet 2017, la commune de Paea célébrait ses premiers jeux inter villes ou plutôt inter quartiers. À cette occasion, plus d’un millier de personnes, participants et spectateurs, se sont rassemblés au Stade Manu Ura pour une compétition à la fois sportive et ludique.



Huit quartiers de Paea dont Aou’a, Vaiterupe, Aquatica, Orofero, Vaiatu, Papehue, Tefana, se sont affrontés dans la joie et la bonne humeur à travers une série d’épreuves loufoques telles que la « Honu raid », le « Farai pani », ou encore la « vahine mon amour », aussi plusieurs défis à la clé. Chutes, glissades, et fous rires, typiques des jeux inter villes étaient au rendez-vous pour le plus grand bonheur des participants et des spectateurs.



À l’issue des soirées de jeux, les quartiers Tiapa, Vaiterupe, Papehue, Vaiatu ont brillamment remporté leur place en finale. Ainsi, une dernière épreuve sportive, celle du Umu ti et un questionnaire de culture générale ont permis de départager les finalistes. Grand vainqueur: Vaiterupe !



Un pari gagné pour la commune de Paea dont l’objectif était de valoriser la jeunesse en renforçant la cohésion sociale au sein des quartiers et également d’inciter la population à l’activité physique.