Paea : Le voleur était aussi vicieux

PAPEETE, le 8 août 2017 - Il s'introduisait chez ses victimes pour y dérober ce qui traînait, mais entrait aussi dans les chambres pour caresser les enfants.



Un homme de 50 ans a écopé de 18 mois de prison ferme, ce mardi, reconnu coupable d'attouchements sexuels sur mineurs. Par deux fois, en mars et avril 2016 à Paea, ce quinquagénaire s'était introduit en pleine nuit au domicile de familles pour leur dérober de l'argent liquide, un téléphone et une tablette. Mais le voleur ne se contentait pas de remplir son sac. Les deux fois, il avait fait un tour par les chambres pour caresser le corps de petites filles endormies, deux enfants âgés de 8 et 10 ans.



Il avait été formellement reconnu par l'une des mamans qui s'était réveillée en sursaut et l'avait mis en fuite. L'homme, nerveux à l'audience, niant totalement les faits malgré des témoignages accablants et tenant des propos incohérents, avait déjà été condamné au milieu des années 90 pour des agressions sexuelles. Sans grande ressources, présenté par son entourage comme violent et vicieux quand il regardait les filles, le prévenu, qui comparaissait détenu, vivait dans une voiture et errait la nuit dans les environs du PK 20 à Paea.