Paea : La commune veut rétablir l'eau courante d'ici une semaine

PAPEETE, le 24 janvier 2017- Suite aux inondations du week-end dernier, une station de chloration et une station de distribution ont été endommagées. Près de 6000 personnes sont, de ce fait, privées d'eau courante. Le tavana souhaiterait pouvoir rétablir les réseaux d'eau endommagés d'ici une semaine.



Près de 6000 personnes habitant la commune de Paea sont privées d'eau courante depuis dimanche. En effet, suite aux inondations la station de chloration de la vallée d'Orofero a été rayée de la carte privant ainsi toute la population de la vallée d'eau potable. Par ailleurs, la station de distribution d'eau de la vallée de Papenui a, elle, été endommagée par les inondations. La population est donc privée d'eau courante depuis dimanche. "Deux zones principales ont été touchées à Paea, la première est la vallée d'Orofero, où se situe la station de chloration qui a été emportée par la rivière. La station a complètement disparu avec, au moins, 187 mètres linéaires de canalisations. C'était le point de départ de la distribution d'eau de toute la vallée et c'est une de nos plus grosses vallées. Il y a aussi la vallée de Papehue dont la station de distribution a été endommagée." Explique Tepuaraurii Teriitahi, conseillère municipale de la commune de Paea.



Ainsi, les premiers bilans sont lourds, ce sont 6000 personnes qui sont privées d'eau courante soit 50 % de la population de Paea. "Un état des lieux a été fait, mais c'était difficile parce qu'il y avait encore de la boue, de la pluie, nous découvrons les dégâts au jour le jour. Ce sont des dégâts qui ne sont pas visibles depuis la route de ceinture, mais visibles au quotidien par la population qui n'a pas d'eau et qui a soif" continue la conseillère municipale.



Ainsi, la commune envisage déjà la reconstruction d'une station de chloration, "la portabilité de l'eau est un de nos objectifs communaux, il est donc réaliste de dire que nous devrons reconstruire une station de chloration", poursuit-elle.





En attendant la reconstruction et les réparations des bâtiments endommagés, "la commune met à disposition des administrés quatre points de ravitaillement : une citerne de 1000 L au château d'eau dans le lotissement Papehue, une citerne de 1000 L à la salle omnisports de Tiapa, deux citernes de 1000 L chacune dans la vallée Orofero (une en face de la servitude Tamaterai et une au fond du lotissement Maraeteua)."



Alors que le tavana souhaiterait rétablir le réseau d'eau d'ici 3 à 4 jours, les services techniques indiquent, lors d'un conseil municipal en présence des représentants de l'État, qu'ils ne pourront pas rétablir la totalité de réseau d'eau avant deux semaines. "On nous dit deux semaines pour les travaux. Je souhaite que les travaux se fassent en une semaine. Deux semaines c'est trop tard…" s'est indigné le tavana.



Un avis à la population a été lancé, il faut bien prendre en compte que quand les canalisations seront réinstallées il ne faudra pas boire l'eau du robinet ou bien, bien la faire bouillir avant, parce qu'il n'y aura pas eu de chloration.