Paea : une pétition pour mettre fin aux nuisances

Le propriétaire du terrain, joint par téléphone, s'est exprimé au sujet de son terrain.



" Je n'ai rien à dire là-dessus. Apparemment, il y a un journal qui a tout dit, eh bien, s'il a tout dit, je ne vois pas ce que je peux dire de plus. J'ai des réunions, tout simplement, donc on va voir… Si c'est pour faire la genèse du terrain, je ne le ferai pas par téléphone. Je ne sais même pas ce que reprochent les habitants du quartier. Je suis chez moi, je reste chez moi et je rentrerai chez moi. C'est tout. Le reste, on verra bien ! Je ne suis jamais là-bas, je ne suis au courant de rien. J'ai des gens qui y travaillent et puis voilà, c'est tout. Quand on travaille, souvent, on fait du bruit…"