Paddle surf – Aude, Patrice et Poenaiki dans une vidéo de rêve

Le stand up paddle (SUP) propose plusieurs variantes. Le SUP « race », le plus accessible et le plus développé, consiste en une course d’endurance en lagon ou en océan. Le « prone » se pratique également sous forme d’une course d’endurance mais l’athlète est à plat ventre sur la planche. Le SUP « surf » consiste à surfer avec une planche de SUP et se pratique sur des vagues de plage comme sur des vagues de récif.



Le SUP surfing ou « paddle surfing » est plus difficile et moins accessible que le SUP « race ». La discipline est malgré tout proposée en compétition, au niveau local par la fédération tahitienne de surf et au niveau international par l’APP, l’association of paddlesurf professionals.



Le paddle surfing est une des disciplines les plus emblématiques de « l’esprit waterman » au même titre que le surf de gros. La pratique du SUP dans de grosses vagues de récif demande des qualités exceptionnelles. Au niveau local, le précurseur de la discipline est Vetea David alors qu’au niveau international les références de la discipline sont Laird Hamilton ou, sur la nouvelle génération, Kai Lenny, multiple champion du monde.



La nouvelle génération tahitienne est représentée par Poenaiki Raioha, champion du monde ISA en 2015, vice-champion du monde ISA et 3e sur le circuit professionnel en 2016. Nainoa David, le fils de Vetea, Manutea Monnier, Atamu Conti et son père Teiki incarnent ce sport en Polynésie, entre autres.