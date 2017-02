Pacifique: des naufragés sauvés après près d'un mois de dérive

Majuro, Iles Marshall | AFP | jeudi 22/02/2017 - Un pilote d'hélicoptère a découvert par hasard dans le Pacifique deux bateaux de naufragés, dont l'un dérivait depuis 28 jours, rapporte jeudi le Marshall Islands Journal.



Le pilote était en train de rechercher des bancs de thon pour le compte d'un chalutier au large des Iles Marshall quand il est tombé par hasard sur les deux embarcations la semaine dernière, ce qui a permis de secourir trois pêcheurs et un adolescent.

Le journal rapporte que les deux bateaux se trouvaient à 650 kilomètres des Kiribati, d'où ils étaient partis séparément.

Celui qui comptait trois pêcheurs dérivait depuis 28 jours. L'autre, où se trouvait l'adolescent de 14 ans, depuis 11 jours.

Les deux bateaux se trouvaient à huit kilomètres l'un de l'autre mais ignoraient tout de la proximité de l'autre.

Le chalutier Kwila888 a récupéré les naufragés et les a déposés le week-end dernier à Majuro, capitale des Iles Marshall.

Le capitaine du chalutier, Yuan Tsai Chen, a indiqué que l'adolescent n'avait pas mangé pendant les 11 jours de son calvaire tandis que les trois pêcheurs ont survécu en mangeant du poisson.

Hospitalisés, ils ont tous été jugés en bonne santé, à l'exception d'un d'eux souffrant de légère déshydratation.

Les fortunes de mer et survies extraordinaires arrivent épisodiquement dans un océan où des centaines, voire des milliers de kilomètres séparent chaque îlot.

En janvier 2014, José Salvador Alvarenga, un pêcheur originaire du Salvador, parti du Mexique, avait été retrouvé dans le Pacifique Sud après avoir passé 13 mois perdu en mer en raison d'une avarie de moteur.

Il était réapparu aux Îles Marshall, à 12.500 km de son point de départ, en haillons, amaigri, barbu et les cheveux longs, les genoux éraflés, affirmant aux médias locaux avoir survécu en se nourrissant d'oiseaux, de poissons et en buvant du sang de tortue.