Pablo Larrain, nouvelle étoile du cinéma chilien

Santiago du Chili, Chili | AFP | vendredi 27/01/2017 - Le réalisateur chilien Pablo Larrain s'était jusqu'ici penché sur l'histoire tourmentée de son pays, mais avec "Jackie", portrait intimiste de l'ex-Première dame des Etats-Unis en salles mercredi en France, il signe son premier film en anglais.



Cinq choses à savoir sur cette étoile montante du cinéma latinoaméricain:



1. Une filmographie marquée par l'Histoire



Issu d'un milieu aisé et fils d'une des principales figures de la droite conservatrice chilienne, Pablo Larrain, 40 ans, avait jusqu'ici été très marqué par l'histoire mouvementée de son pays. Il a ainsi fait tomber de son piédestal une des icônes de la gauche sud-américaine, le poète, écrivain et homme politique chilien Pablo Neruda dans le récent "Neruda".



En 2012, dans "No", il a revisité la transition démocratique chilienne à travers les yeux d'un jeune publicitaire, fer de lance de la campagne du "non" au général Augusto Pinochet lors du plébiscite de 1988.



2. Un regard original sur le Chili



"Beaucoup se souviennent de la façon dont Pinochet est arrivé au pouvoir mais peu savent comment il en est parti. J'ai voulu raconter comment il a été défait par un message de bonheur lors du plébiscite de 1988", avait expliqué le réalisateur lors de la sortie de "No".



Son regard décomplexé sur l'histoire récente du Chili, qui lui a parfois valu des critiques, ne passe pas inaperçu dans un pays encore très marqué par la dictature (1973-1990).



"C'est une personne de 40 ans qui regarde le passé sans s'encombrer de l'héritage des générations passées, d'idées fixes ou de préjugés. En cela, il est sans pitié. Son regard sur la société chilienne est dur", souligne le critique de cinéma Antonio Martinez.



"C'est un regard original, nouveau et provocateur", pour Ernesto Garratt, chroniqueur cinéma au journal chilien El Mercurio.



3. Une ascension prometteuse



"No" a fait partie des cinq films nommés aux Oscars en 2013 dans la catégorie meilleur film étranger.



Deux ans plus tard, avec "El Club", sur une communauté religieuse déstabilisée par un scandale, Pablo Larrain remporte le grand Prix du jury à Berlin. Il a aussi été nommé aux Golden Globes en 2016 pour ce film.



L'année 2017 sourit encore au réalisateur chilien, avec une nouvelle nomination aux Golden Globes dans la catégorie meilleur film étranger pour "Neruda", prix finalement remporté par "Elle" de Paul Verhoeven. Natalie Portman est, elle, nommée pour l'Oscar de la meilleur actrice, qui sera remis le 26 février, pour "Jackie".



4. Encensé par ses acteurs



Pablo Larrain a misé sur le Mexicain Gael Garcia Bernal pour "No" et "Neruda". "Pablo a réussi avec ce film un numéro d'équilibriste et une acrobatie créative impressionnante", avait estimé le comédien lors de la promotion de "Neruda".



Pour Natalie Portman, cela ne fait pas de doute, Larrain "est un visionnaire". "Il te dirige et en même temps, il est ouvert à tes propositions, à tes idées. C'est un partenaire créatif de taille", ajoute l'interprète de "Jackie".



5. Un producteur exigeant



Le Chilien, également scénariste de ses films, a lancé avec son frère Juan de Dios la maison de production Fabula, pour soutenir le cinéma chilien en plus de ses propres projets.



"Il ne faut pas être auto-complaisant et (penser) que nous faisons des films fantastiques. Je crois que nous faisons de bonnes choses mais nous devons encore progresser", avait déclaré Pablo Larrain à l'AFP en 2015 à propos du cinéma latinoaméricain.



Pour le réalisateur, les films de ce continent "doivent avoir une identité très forte, être honnêtes et marquants pour pouvoir entrer en connexion avec un public" habitué aux superproductions hollywoodiennes.