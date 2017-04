PSM : Les 1ères manches du chpt de Polynésie en individuel se dérouleront les 29 et 30 avril à Vairao

Les 2 zones de pêche seront réparties entre la passe Hotumatuu de Papeari et la passe Puuotohe à Teahupoo. Les ténors de la discipline comme Steeve TETUANUI, champion 2016 et 6ième mondial, ainsi que Teva MONTAGNON seront bien sûrs présents mais il faudra certainement compter sur un Dell LAMARTINIERE, récent vainqueur du tournoi Océania à GUAM, en pleine forme et qui pêchera à domicile. De nouvelles fines flèches aussi comme Michel WILLIAMS de Raiatea et Gianni CAMPEGGI feront leur entrée dans les compétitions individuelles. Un championnat qui s’annonce d’un très haut niveau.



Les pesées se tiendront à la marina de Vairao vers 15h30 et le poisson sera mis en vente sur place.



Pour plus de renseignements, contacter Romuald MONTAGNON au 87 78 20 83.



Rahiti Buchin