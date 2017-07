[PHOTOS] Visite guidée au coeur de Makatea, l'île oubliée

MAKATEA, le 24 juillet 2017 - Longtemps oubliée, l'île de Makatea a refait surface dans l'actualité et alimente les débats depuis quelques années. A l'origine de cet engouement, un homme : Colin Randall, P-dg de la SAS Makatea, qui a pour objectif d'ouvrire une nouvelle exploitation de phosphate sur l'île.



Makatea : un petit bout de terre de 28 kilomètres carré, dans l'archipel des Tuamotu. Théâtre pendant plus de 50 ans de la frénésie de l'industrie minière, cet atoll soulevé est peu à peu retombé dans l'oubli. Jusqu'à il y a peu.



Visite d'une île rare qui abrite des vestiges d'une ancienne mine de phosphate mais aussi une faune et une flore plus riche qu'ailleurs.