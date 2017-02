PAPARA : Action de grand nettoyage des bords de mer

PAPEETE, le 23 février 2017 - La commune de Papara prévoit d'organiser demain matin un grand nettoyage des bords de plage.



Suite aux intempéries, les embouchures des rivières et les bords de plage se sont remplis de déchets et de détritus en provenance de l'intérieur des terres : branchages, troncs d’arbres, plastiques en tous genres, etc. Pour remédier à cela, la commune de Papara, notamment avec la collaboration des habitants du quartier Afarerii, prévoit un grand nettoyage des bords de plage demain à partir de 8 heures.



Cette action se fera à partir de la plage de la pointe Enrich jusqu’au stade de Tavana Reia.