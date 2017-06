"Pūtahi" : les artistes océaniens dévoilent leurs créations insulaires

PAPEETE, le 16 juin 2017 - Dans le cadre du rassemblement des artistes océaniens en Polynésie, plusieurs expositions dédiées aux arts visuels sont proposées au public dans trois lieux différents. À compter d'aujourd'hui, découvrez les créations insulaires des talents du fenua et celles de nos voisins du Pacifique.





Le Centre des métiers d'art (CMA) de la Polynésie française et l'association Te Hoa Tumu organisent la cinquième rencontre culturelle et artistique, intitulée "Pūtahi" ("être unis, comme les jeunes et les anciens rassemblés en un lieu, comme une famille, une troupe"). Initié par le directeur du CMA, Viri Taimana, et le Maori Donn Ratana, professeur d’arts appliqués à la Faculté d’éducation de l’Université Waikato à Hamilton, l'événement vise au rassemblement de tous les artistes océaniens, aussi bien les confirmés que les enseignants d'universités et leurs étudiants en art.