Ouverture officielle de la 14e édition du Fifo demain matin : 70 festivaliers attendus au village de l'Océanie

Le programme de mardi



● Projections des films en compétition et hors compétition

Au Petit théâtre, à la salle Muriāvai et au Grand théâtre de 9 à 21 heures. Renseignements au 40 54 45 44. En raison de la présence du jury au Petit théâtre le matin, toute personne arrivant en retard à la projection sera orientée vers la salle Muriāvai.



● Ateliers gratuits tout public

Atelier prise de vue et montage sur tablette et smartphone : de 13 à 17 heures - Salle Marama - Formateur : Nyko PK16, réalisateur.

Atelier Vlogging : de 8 heures à midi – Cyberespace - Formateur : Tevai Maiau, réalisateur.

Atelier Sound Design : de 13 à 17 heures - Cyberespace - Formateur : Heimana Flohr, ingénieur du son.

Atelier d’écriture de scénario : de 8 heures à midi – Loge 1 - Formatrice : Pascale Berlin, scénariste et productrice.

Atelier make up FX : de 13 à 17 heures – Loge 1 – Formateur : Christopher Prenat, maquilleur professionnel.



Ces ateliers sont ouverts au public à partir de 15 ans. Attention, les places sont limitées.

Pour chaque atelier, une pièce d’identité est obligatoire.

Inscriptions au +(689) 87 70 70 16 ou à assistantdg.fifo@gmail.com



● Ateliers gratuits pour les professionnels

Atelier interactive storytelling : de 8 heures à midi – Salle Marama

Atelier master class ATPA (préparation au pitch) : de 8 heures à midi – Loge 2



Inscriptions au 87 70 70 16 ou à assistantdg.fifo@gmail.com



● Pré-casting "Coup de foudre à Bora Bora"

De 10 à 18 heures - Village du Fifo

Organisé par les Films du Pacifique, un casting technique et artistique pour la fiction télévisée "Coup de foudre à Bora Bora" (Big Band Story et Merapi Productions) aura lieu durant tout le festival.

Envie de tenter votre chance à l’écran ? Inscrivez-vous à ce casting sur :

http://www.spapf.com/category/tahiti-casting/



● Les écrans océaniens

Une nouvelle fois, le Fifo ouvre un espace de diffusion aux productions polynésiennes et d'ailleurs avec les écrans océaniens. Ces documentaires océaniens sont présentés dans la salle de projection, avec au programme le mardi 7 février :

"The Roots of ‘Ulu" – 18 heures

"Mobilité Québec, les défis de Leila" – 18h45

"ADORN : The Herstory of Pacific Island Hair" – 19h45

"Wosera Justice" – 20h25



● Inside the doc

C'est un format de rencontres avec le réalisateur, le producteur ou un protagoniste des documentaires présentés. Cet échange, mené par un professionnel, sera le moyen pour le public de découvrir les coulisses d'un documentaire et d'en approfondir la thématique.

- Denis Pinson, réalisateur du documentaire "Le va’a dans les veines" - De 11 heures à 11h30

- Patrick Durand-Gaillard, coproducteur du film "Yam, quand l’igname raconte les hommes" - De 11h30 à midi

- Alec Doomadgee, coproducteur du film "Zach’s Ceremony" - De midi à 12h30



● Le 11e Colloque des télévisions océaniennes

Seul rendez-vous des professionnels d'Océanie à regrouper autant de partenaires, il permet un échange fructueux d'expériences et de liaisons entre spécialistes de l'audiovisuel et de la région. Une constante très importante pour cette réunion annuelle, unique en son genre en Océanie. Les participants travailleront aujourd'hui, de 14 heures à 16h30, sous le chapiteau sur le thème du numérique dans les programmes documentaires.



● Les rencontres

Pour de nombreux professionnels du milieu, le Fifo est l'endroit propice pour se réunir afin de faire l'état des lieux de la filière, ainsi que de discuter du secteur audiovisuel en Polynésie française. Pour se faire, des rencontres entre professionnels ont été programmées sur différentes thématiques. La première concerne les États généraux de l’audiovisuel. Sous le chapiteau de 16h30 à 17h30.



● Les conférences

Le public pourra assister à des conférences tout au long du FIFO. C'est sur le thème de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur que sera ouvert ce premier débat. Sur le Paepae a Hiro, de 9h30 à 11 heures - Entrée libre



● Assemblée générale PADISA

La Pacific Alliance for Documentary and Interactive Storytelling Agreement est l'union de plusieurs festivals tels que le Doc Edge (Nouvelle-Zélande), le Festival Ânûû-rû Âboro (Nouvelle-Calédonie), le Hawaiian International Film Festival (Hawaii) et bien sûr le Fifo (Tahiti). La première assemblée générale du PADISA se tiendra aujourd'hui et facilitera le partage de données, de réseaux, de réalisations, de moyens et d’encourager les co-productions audiovisuelles entre les pays d’origine des festivals membres.



● Doc Zone pour les pros

Grâce au soutien technique du Service du patrimoine archivistique et audiovisuel, tout a été mis en œuvre pour proposer aux professionnels un espace de visionnage des films sélectionnés au Fifo depuis sa création et leur permettre de se mettre en relation avec les réalisateurs, producteurs, etc., à partir de ces œuvres.

De 8 à 17 heures - Réservé aux professionnels - Pour plus d’informations : assistantdg.fifo@gmail.com