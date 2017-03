PAPEETE, le 16/03/2017 - Le ministre des Ressources primaires, Tearii Alpha, a participé, ce jeudi matin, à l’ouverture du 5ème festival du ‘Uru qui se déroule du 16 au 18 mars dans les Jardins de la Maison de la culture.



Soutenue par le ministère des Ressources primaires, organisé par la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire en partenariat avec le service du développement rural, le service de l’artisanat traditionnel, le lycée hôtelier de Tahiti, le lycée Saint Joseph de Punaauia, l’association Papeete centre-ville et Te Fare Tauhiti Nui, cette nouvelle édition du Festival a pour thème « les fruits de la transformation ».



L’objectif principal de ce festival est de promouvoir l’utilisation des produits de l’arbre à pain, en mettant en exergue notamment sa place dans l’histoire des Polynésiens et ses diverses utilisations (culinaire, médecine et textile).



Agriculteurs et cuisiniers accueilleront le public afin de présenter leurs « transformations » du uru, mais aussi afin de partager leur passion, leur savoir-faire, avec des découvertes gastronomiques et leurs secrets de préparation.



Le ministre des Ressources primaires a souligné l’importance de préserver le patrimoine alimentaire par des programmes et des actions de promotion des produits issus de la culture du ‘Uru.