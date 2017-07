Ouverture d'un laser game à Tahiti

(Correction : Des lecteurs nous signalent que le premier laser game de Tahiti avait ouvert à Faa'a, quartier Heiri, mais a fermé depuis)

"c'est vraiment intense parce qu'il faut tout le temps bouger, il y a plusieurs tactiques que l'on peut mettre en place, et franchement c'est vraiment fun. Moi j'ai fini 7ème les deux parties, mais il y en a ici qui sont vraiment bons ! Là on repart pour une troisième partie, et je pense qu'on va ramener d'autres potes une prochaine fois. C'est une bonne sortie, ça change du surf, du rugby et de la plage."

PAPEETE, le 5 juillet 2017 -Voilà un lancement surprise qui devrait plaire à beaucoup de monde en ce début de grandes vacances. L'entreprise Food Game 7D vient d'ouvrir ses portes avec un produit unique au fenua : un laser game.Le principe est simple : jusqu'à 20 joueurs sont équipés d'armes factices qui tirent un laser de faible puissance. Si un joueur touche l'arme d'un de ses adversaires, il marque un point et sa "victime" ne peut plus tirer pendant quelques secondes. On peut jouer en équipes, en solo, ou même privatiser la salle pour un événement.La partie dure 20 minutes dans une salle climatisée de 400 m², éclairée à la lumière noire, avec des effets de fumigènes et bourrée de recoins où s'abriter, de plates-formes pour jouer au sniper et de couloirs où tendre des embuscades à ses adversaires… Le centre de loisir profite de la franchise officielle Star Wars, donc la décoration est pleine de références aux films, entre le Storm Trooper à l'entrée, R2D2 le robot ou les vaisseaux spatiaux mythique des films.Une expérience forte en adrénaline et dont on sort épuisé. Les tous premiers clients à avoir profité de l'installation sont les jeunes du Club de Rugby de Pirae (en photo) qui ont eu la chance de jouer contre Dark Vador et ses storm troopers... Ils ont tellement aimé (et ils étaient les seuls clients, donc pas de temps d'attente) qu'ils ont fait trois parties dans la matinée, avec quelques pauses pour récupérer.Tituan nous raconte ainsi que