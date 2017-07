Opération "doudous" pour les "cosplayeurs" de Tahiti

PAPEETE, le 14 juillet 2017 - L’association Polynesia cosplay organise une collecte de doudous pour les enfants hospitalisés. Cette nouvelle association, qui incarne et met en scène des personnages de séries, dessins-animés, mangas, s’est inspirée de l’action des P’tits Aito du fenua.



Vous avez jusqu’au mois de septembre pour faire parvenir vos doudous à l’association Polynesia cosplay. Les membres de cette nouvelle association se chargeront ensuite de les transmettre aux enfants hospitalisés du Taaone. " Nous sommes en train de demander les autorisations pour l’hôpital ", précise Camille Waurs. " Si nous ne les obtenons pas, nous nous tournerons vers les cliniques et, si ça ne fonctionne pas là non plus, nous donnerons les peluches aux associations du territoire ."



L’initiative s’inspire de celle lancée par l’association Les P’tits Aito du fenua qui accompagne les enfants avant et après une opération au bloc opératoire du centre hospitalier de la Polynésie française. " Quand on participe à des événements, déguisés, les enfants se retournent sur notre passage, ils ont le sourire, ils sont fascinés, c’est aussi ce qui nous a motivé à faire cette collecte. "



Véritable interprétation



Le terme Cosplay, né de la contraction des mots anglais "costume" et "play" (jouer), consiste à porter les vêtements d’un personnage de dessin-animé, de manga, de bande-dessiné… Au-delà de la transformation vestimentaire et physique (coupe de cheveux, maquillage…), il y a tout un aspect mise en scène. " On entre vraiment dans la peau de nos personnages ", précise Camille Waurs.



D’ailleurs les membres de l’association, ils sont sept aujourd’hui, s’attribuent des notes après chaque sortie. " Il y a le plus joli costume et le meilleur personnage autrement dit la meilleure interprétation ."



L’association Polynesia Cosplay est née en mars 2017. Elle a été créée par Ariioehau (président), Toriki (photographe) et Poehei (secrétaire) pour que chaque membre prenne du plaisir à se déguiser et entre dans la peau d’un personnage qu’il affectionne. Elle a participé a notamment participé à l’animation de la sortie de Pirates des Caraïbes, à la fête de l’autonomie, à la parade.