Opération cinéma-manège pour 400 enfants le 27 juillet

PAPEETE, le 18/07/2017 - Tous les ans, l'association Police 2000 organise sa journée récréative au profit des enfants issus de quartiers prioritaires. Pour ce mois de juillet, cette opération baptisée "cinéma-manège" accueillera 400 enfants venant des quartiers prioritaires de Hitiaa o te ra à Papara et de Papeete.



Cela fait 29 ans que l'association Police 2000 organise des journées récréatives "cinéma-manège" en faveur des enfants issus de milieux prioritaires.



Deux opérations sont mises en place chaque année, une au mois de juillet et la seconde, en décembre.



Pour ce mois de juillet, la date du 27 a été retenue. Et ce seront 400 à 500 enfants qui participeront à cette initiative sociale.



Au programme de cette journée : cinéma, déjeuner, manège et distribution de barbes à papa ou cadeaux.



Les enfants viendront de Hitiaa o te ra à Papara et de Papeete (Taunoa et Sainte-Amélie). Si à Papeete, les enfants sont choisis par la police, dans les autres communes, les sélections se font par les services sociaux.



Chaque année, ce sont entre 800 et 900 enfants qui sont choisis pour profiter des animations proposées par les organisateurs.