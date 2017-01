Open d'Australie - Sept Français en lice dont Monfils

Melbourne, Australie | AFP | mercredi 17/01/2017 - Sept Français seront en lice jeudi à Melbourne au deuxième tour de l'Open d'Australie, dont Gaël Monfils, opposé à l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov, ancien 13e mondial (en 2012) redescendu à la 69e place.



Le Parisien a toujours battu ce rival en trois confrontations, mais dans des matches accrochés (5 tie-breaks sur 8 sets disputés).



"Alex est dangereux. Je vais devoir prendre le jeu à mon compte, essayer de ne pas le laisser m'embobiner avec ses changements de rythme. Il retourne très bien donc il faudra que je serve mieux qu'au premier tour (contre le Tchèque Jiri Vesely). J'espère être solide sur ma ligne de fond de court, bien distribuer le jeu à droite à gauche pour l'étouffer assez rapidement", a dit Monfils, 6e mondial.



Richard Gasquet (18e) mène aussi 3-0 dans ses duels avec son adversaire, l'Argentin Carlos Berlocq, 33 ans, 90e mondial. "Il a de l'expérience, il faudra être sérieux, j'avais eu du mal contre lui à Roland-Garros", a dit le Biterrois, se rappelant un match en cinq sets disputé en 2015.



Gilles Simon (25e) sera aussi grand favori face au Brésilien Rogerio Dutra Silva, 100e mondial, comme Alizé Cornet (43e) contre la Grecque Maria Sakkari, 94e.



On peut s'attendre à des étincelles entre Benoît Paire et l'Italien Fabio Fognini, deux joueurs spectaculaires et à fort caractère.



Enfin il y aura un duel franco-français entre Caroline Garcia et Océane Dodin.



Novak Djokovic poursuivra son tournoi face à l'Ouzbek Denis Istomin, à qui il n'a cédé qu'un set en cinq matches, et Rafael Nadal contre le Chypriote Marcos Baghdatis, finaliste à Melbourne il y a onze ans.



Les principaux matches



A partir de 11h00 locales (01h00 française)



Rod Laver Arena:



Naomi Osaka (JPN) - Johanna Konta (GBR/N.9)



Caroline Wozniacki (DEN/N.17) - Donna Vekic (CRO)



Denis Istomin (UZB) - Novak Djokovic (SRB/N.2)



Lucie Safarova (CZE) - Serena Williams (USA/N.2)



Marcos Baghdatis (CHY) - Rafael Nadal (ESP/N.9)



Margaret Court Arena:



Karolina Pliskova (CZE/N.5) - Anna Blinkova (RUS)



Dominika Cibulkova (SVK/N.6) - Hsieh Su-Wei (TPE)



Gilles Muller (LUX) - Milos Raonic (CAN/N.3)



Mirjana Lucic-Baroni (CRO) - Agnieszka Radwanska (POL/N.3)



Dominic Thiem (AUT/N.8) - Jordan Thompson (USA)



Hisense Arena:



Grigor Dimitrov (BUL/N.15) - Hyeon Chung (KOR)



Gaël Monfils (FRA/N.6) - Alex Dolgopolov (UKR)



Court N.2:



Carlos Berlocq (ARG) - Richard Gasquet (FRA/N.18)



Alexander Zverev (GER/N.24) - Frances Tiafoe (USA)



Court N.3:



Océane Dodin (FRA) - Caroline Garcia (FRA/N.21)



Radek Stepanek (CZE) - David Goffin (BEL/N.11)



Benoît Paire (FRA) - Fabio Fognini (ITA)



Court N.7:



Alizé Cornet (FRA/N.28) - Maria Sakkari (GRE)



Court N.20:



Gilles Simon (FRA/N.25) - Rogerio Dutra Silva (BRA)



fbx/chc