Ono'u 2017 : les street artistes reviennent colorer les murs de Papeete

PAPEETE, le 15 septembre 2017 - Pour la quatrième année consécutive, le Festival Ono'u s'apprête à accueillir les plus grands noms de l'art urbain en Polynésie. Ce rendez-vous mondial du street art, devenu incontournable, aura lieu du 1er au 6 octobre à Tahiti, puis du 7 au 11 octobre à Raiatea.





Créé en 2014 par Sarah Roopinia, une jeune chef d’entreprise du fenua (Tahiti Nouvelle Génération), Ono’u est devenu l’un des grands événements du graffiti dans le monde et aussi l’un des plus populaires au fenua. Des artistes sélectionnés parmi les plus en vue de la scène mondiale du street art se retrouveront à nouveau en Polynésie française du 1er au 11 octobre prochains pour la quatrième édition de ce festival d'art urbain contemporain. Promotion innovante et internationale de la destination Tahiti, de la Polynésie et de la ville de Papeete sous l'angle artistique du graffiti, cette manifestation contribue également à redonner de la vie et des couleurs aux murs trop souvent gris de notre environnement quotidien.