Okeanos Marshall : un voyage à travers le Pacifique et le temps

PAPEETE, le 11 mai 2017 - La pirogue à voile traditionnelle Okeanos Marshall est arrivée hier matin à Tahiti. À son bord, un équipage de six personnes qui a plusieurs messages pour les Polynésiens.



Il était aux environs de 7 heures, hier matin, quand la double pirogue à voile Okeanos Marshall, a accosté au quai de Paofai, à Papeete. Construite cette année par les navigateurs de la fondation Okeanos, la pirogue a été mise à l'eau pour la première fois le 15 avril dernier, à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Onze jours plus tard, elle a mis les voiles pour son premier voyage. Cap sur Tahiti.



Quinze jours ont été nécessaires pour rejoindre le fenua. "Le voyage s'est bien passé" , se réjouit le capitaine de l'Okeanos Marshall, Peia Patai. "C'était son premier voyage et c'est là qu'on avait vraiment pu la tester, elle est totalement faite pour la mer. Pour les matelots aussi, ils ont pu apprécier la mer et le voyage. Ils sont tous jeunes et passionnés par ce que nous faisons, c'est le plus important."



Le Rarotongien est à la tête d'une équipe de six personnes, toutes originaires de pays différents. Fidji, les îles Cook, Hawaii, Aotearoa, l'Angleterre et Tahiti... les membres d'équipage viennent d'horizons différents mais ils suivent tous la même direction.



À travers ce voyage, les membres de l'Okeanos Marshall souhaitent diffuser plusieurs messages. "Chez nous, en Polynésie, la navigation traditionnelle, celle que faisaient nos ancêtres a presque disparu. Là, avec le voyage de Hōkūle'a, ce pan de notre culture est en train de revivre. Nous ne faisions plus qu'en parler et chanter, mais là, au moins, nous naviguons !" , s'enthousiasme le capitaine, Peia Patai. Le savoir-faire et l'apprentissage de la navigation et de la construction de ce type de pirogues font aussi partie de l'aventure.



Il s'agit également d'aider les populations du Pacifique à prendre conscience du joyau qui les entoure : l'océan. " Avec Hōkūle'a et les autres vakas, nous essayons de dire aux gens qu'il faut faire attention à notre environnement qui est très fragile. Il faut en prendre soin pour que l'on continue à vivre" , continue Peia Patai.



La pirogue, conçue de manière traditionnelle avec des matériaux modernes, est propulsée grâce à des technologies qui n'utilisent pas d'énergies fossiles. À bord, se trouve seulement de l'huile de coco. "Celle-ci vient du Vanuatu, mais nous pouvons en trouver ailleurs dans le Pacifique comme en Nouvelle-Calédonie ou à Tahiti par exemple." Au milieu des grandes voiles, au-dessus de la rame, les constructeurs de la pirogue ont installé des panneaux solaires qui permettent de répondre aux besoins en électricité.



Après quelques jours de nettoyage, de rangement et de repos sur l'île de Tahiti, l'équipage prendra à nouveau la mer pour se rendre à Hawaii. Dans cette dernière partie de son voyage initiatique, le vaka accompagnera Hōkūle'a pour son voyage retour.



L'équipage naviguera une dernière fois avec l'Okeanos Marshall jusqu'aux îles éponymes. La fondation fera don de la pirogue aux habitants. Ils pourront l'utiliser pour différentes motifs : transport, éducation, recherche ou encore à des fins commerciales. De son côté, le capitaine repartira vers de nouvelles aventures avec un nouveau vaka à construire. Il se réjouit : "Le futur des Polynésiens est entre de bonnes mains. Maintenant, nous avons des navigateurs partout dans le monde. Les Polynésiens savent que la navigation fait partie d'eux."