Oceania 2017 - U17 : Le capitaine de Tahiti, fier de diriger son équipe

GUAM (Championnat FIBA ​​Oceania 2017), 11 juillet 2017 - Tahiti a fait une démonstration de travail en équipe en battant l'équipe des Îles Marshall 97-36, mardi lors du championnat U17. Avec son 1-1 et toujours en lice pour une finale de la Division A.



Le jeu a débuté sur un rythme rapide et physique aux deux extrémités du sol. Ce n'est que juste avant le premier quart-temps que Tahiti a marqué.



Tahiti a forcé 42 retombées et 40 points de fastbreak. Le Tahitiens ont utilisé leur supériorité physique pour battre les planches, récupérant 62 rebonds, dont 20 sur l'extrémité offensive. Ils ont marqué 60 de leurs 97 points de l'intérieur.



Le capitaine de l'équipe Manarai Thunot a marqué 16 points et était fier de la performance de son équipe : " Ce fut un bon jeu qui donne confiance à notre équipe et nous aide à demain ". Thunot a également déclaré que son équipe était dorénavant plus confiante : " Nous avons eu un match difficile contre l'Australie, mais nous savions que nous avions ce qu'il faut pour obtenir la victoire aujourd'hui. Je suis heureux que nous y soyons arrivé ".



En tant que capitaine, Thunot accepte les défis et les responsabilités qui accompagnent le titre : " Je veux aider l'équipe à réussir pendant le tournoi. Il s'agit d'une grande responsabilité pour quiconque, je suis heureux qu'elle m'ait été confiée ."



L'équipe U17 de Tahiti doit rencontrer celle Guam mercredi à 17 heures (GMT + 10).