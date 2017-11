Objectif zéro déchet pour 22 familles de Tahiti et Moorea

PAPEETE, le 21 novembre 2017 - Le défi zéro déchet a commencé ce lundi. Le projet est soutenu par la direction de l'environnement, l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie et l'agence française de développement. Plusieurs foyers du fenua y participent pour tenter de trouver des solutions afin de réduire les déchets ménagers.



Dans les rivières, sur les chemins de randonnées, les trottoirs, aux abords des écoles, sur les plages : les déchets sont partout. Ils se sont invités dans la vie quotidienne et semblent loin d'être prêts d'en disparaître. " En Polynésie, il y a 365 kilogrammes de déchets par habitant par an, ce qui représente en moyenne un kilogramme par habitant par jour " , indique Sarah Dukhan, coordinatrice du défi zéro déchet projet soutenu par la direction de l'environnement, l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie (Ademe) et l'agence française de développement (AFD).



Lancée ce lundi, cette opération a pour objectif de sensibiliser la population à l'importance de réduire les déchets en tout genre. Pendant quatre mois, des familles choisies vont participer à ce défi. " C'est un projet pilote, continue Sarah Dukhan. C'est pour cette raison que nous n'avons choisi que 22 familles sur la cinquantaine qui avait manifesté leur intérêt. " Les foyers viennent de différentes communes des îles de Tahiti et Moorea, ils vivent en maison ou en appartement, débutent ou sont déjà très impliquées dans le tri des déchets.



" Pendant ces semaines, les familles vont devoir peser leurs déchets chaque semaine. Celles-ci pourront bénéficier de conseils et d'astuces pour améliorer leur réduction des déchets. Les familles vont aussi se retrouver pour d'autres moments et notamment différents ateliers autour de la thématique. "



Les ateliers sont divers : journée compost et agriculture, fabrication de cosmétiques ou encore cuisine zéro gaspi entre autres. En outre, les foyers pourront participer aux visites du centre de tri de Motu Uta, du centre d'enfouissement technique de Paihoro et de productions agricoles bio.



Le but de cette opération est de mobiliser l'opinion publique sur des résultats concrets, pour agir immédiatement et au quotidien, afin de réduire les quantités de déchets ménagers. Ainsi, peut-être sera-t-il possible, un jour de leur dire adieu.