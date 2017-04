O-League : Tefana s’incline en Nouvelle-Zélande 2 buts à 0

C’est une équipe de Tefana conquérante qui se présentait ce dimanche au stade de Kiwitea Street. Sébastien Labayen décidait d’aligner au coup d’envoi les joueurs suivants : 1. Stevens HIRIGA (GB), 4. Tehevarii LUDIVON, 5. Viritua TIAIHO, 6. Tunoa TEVAERAI, 7. Temarii TINORUA, 11. Sylvain GRAGLIA, 12. Alvin TEHAU (C), 13. Stanley ATANI, 4. Jonathan TEHAU, 16. Manutea TAAE, 19. Heimano BOUREBARE.



Dès les premières minutes de jeu, Atani (4′, 5′) et Tinorua (7′, 8′, 12′) mettaient la pression sur le camp Kiwi. Mais Zubikarai, le gardien néo restait vigilant. Il faut attendre la 20ème minute pour voir une première contre-attaque des locaux menée par Tade, qui après avoir passé Jonathan Tehau, voit sa lourde frappe détournée par Hiriga. 15 minutes plus tard, le même Tade ouvrait la marque pour Auckland (33′). Malgré ce coup de massue, les hommes de Faa’a sont repartis à l’assaut avec Stanley Atani et Sylvain Graglia qui ne trouvaient pas la faille avant la pause.



Au retour des vestiaires, le jeu reprenait de plus belle. Cependant c’est encore Auckland qui s’illustre, en marquant le second but, grâce à Moreira à l’heure de jeu. Malgré l’entrée offensive de Tauatua Lucas à la 78ème minute, le score n’évoluera plus. Même avec la fin de match tonitruante, les 2 cartons rouges de Tiaiho et Hiriga dans le temps additionnel, et le pénalty manqué de Moreira, face à Tinorua qui a prit la place du gardien dans les cages tahitiennes.



Un coup dur pour nos aito qui n’ont pas démérité, face à un adversaire très fort. Dans l’autre demi-finale, les cagous de Magenta se sont inclinés face au Team Wellington sur le score de 7 buts à 1. C’est donc une finale 100% Néo-Zélandaise qui se jouera les 30 avril et 7 mai prochain.



