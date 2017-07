Nuna'a e hau : "C'est le tout début de quelque chose"

Au lendemain de l'annonce des résultats, Hirohiti Tematahotoa, le chef des danseurs, n'a pas encore pris le temps de savourer la victoire. Après de rapides photos et embrassades sur la scène de To'ata, le voilà repartit en quête de végétaux pour les costumes. "On se remet doucement de nos émotions. On atterrit un peu là ce matin…" , dit le quadragénaire dans un soupir.



Habitué des scènes de spectacle, le professionnel a cette année mené une troupe dans la catégorie amateur "pour le défi" . " Je suis un enfant de Faa'a, ça me tenait à cœur de défendre les couleurs de la commune. Quand le maire est venu me proposer, j'ai accepté car j'aime bien travailler avec des amateurs. Ce n'est pas du tout la même chose qu'avec des gens qui ont déjà gagné le Heiva…"



Hiro avait fixé deux objectifs à ses danseurs : partager la culture et gagner. Opération réussie. "La plupart des danseurs sont des novices : ils sont jeunes et n'ont jamais fait le Heiva. C'était un très grand défi de monter sur scène, et nous l'avons relevé! " Le natif de Faa'a s'est entouré d'autres professionnels comme John Mairai pour mener à bien son projet.