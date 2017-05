Nuit des musées : une nocturne organisée samedi au Musée de Tahiti et des îles

De 17 à 21 heures : entrée libre à l’exposition Hoho’a et à la salle d’exposition permanente



17h30 : conte polynésien pour enfants, par Leonore Caneri-Patio

18 heures : visite guidée de la salle d’exposition permanente par Tara Hiquily, chargé des collections ethnographiques

18h30 : conte polynésien pour enfants, par Leonore Caneri-Patio

19 heures : visite guidée des jardins d’Atea au "mori pata" (lampe torche) par Vairea Tessier, chargé de la médiation culturelle et du parcours ethnobotanique

20 heures : visite guidée de la salle d’exposition permanente par Manouche Lehartel, muséologue





Les ateliers



À partir de 17 heures : ateliers de création pour enfants et adultes - Espace Farereira’a

À partir de 17 heures : atelier de maquillage pour enfants - Espace Farereira’a

À partir de 17 heures : atelier Twister des collections du Musée - Jardins de Hiti



De 19 à 21 heures : chasse au trésor - Thématique "Les trésors du Musée"





Projections des films du Fifo



. 18 heures : "Mele Murals" (64 minutes, USA, 2016, version anglaise sous-titrée en français) Réalisation : Tadashi Nakamura - Production : ‘Oiwi TV/Pacific Islanders in Communication

Estia et Prime sont, avec quelques autres, les plus connus des artistes muraux du street-art hawaiien. Ils envisagent leur travail de graffeur en l’intégrant dans la pensée, la tradition et la culture de leur pays. Explorant sa mythologie, ils apportent leur modernité au renouveau de sa culture. Avec les élèves de l’école Kanu o Kauna, ils participent à un projet de fresques venant illustrer des chants traditionnels. Portraits d’artistes et échanges entre générations.



. 19h15 : "Paroles de tapa" (54 minutes, France, 2015, version française)

Réalisation : Hélène Guiot – Production : Société des Océanistes

Le tapa est l’une des créations les plus emblématiques des cultures du Pacifique. Dans cette étoffe d’écorce battue, s’inscrivent les rapports au monde, les savoir-faire ancestraux, l’histoire et l’esthétique des populations d’Océanie. "Tapa-makers", chercheurs et artistes expriment au fil des "Paroles de tapa" leurs réalités et la vitalité des tapa d’Océanie.



. 20h15 : "100 tikis" (45 minutes, American Samoa/USA, 2016, version anglaise et langues variées sous-titrée en français)

Réalisation : Dan Taulapapa McMullin - Production : Dan Taulapapa McMullin

Pêle-mêle ironique, vertigineux et chargé de sens d’images océaniennes livrées à foison. Entre imagination, délire et souvenirs doux ou cruels, il fait naître le désenchantement comme le rire et présente "les mythes" de l’Océanie, depuis la "découverte" jusqu’à la vahine, en passant par le tourisme ou l’omniprésence des objets en plastique. Et bien sûr, 100 tiki…