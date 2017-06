Nuit de Gala du Conservatoire : l'ovation pour près de 800 artistes !

PAPEETE, le 12/06/2017 - Les quelques 800 élèves enfants, adolescents et adultes de Te Fare Upa Rau ont comblé le grand public de bonheur en recevant une ovation, samedi soir, place To'ata à l'occasion de la grande nuit de gala de l'établissement.



Des petites princesses et des petits princes de quatre ans aux danseurs confirmés, toutes et tous ont apporté leur pierre à un édifice construit sur la beauté, la discipline et l'amour de la culture.



Les tableaux de danse - dont un haka remarqué par les élèves avancés - se sont succédés entre les 'orero, les ensembles instrumentaux et les chants traditionnels. Avec un invité classique, l’ensemble instrumental de 17 jeunes batteurs jouant de la caisses claire très applaudis.



Le spectacle avait débuté par la remise de diplômes aux cinq élèves lauréats de l’année, ainsi que par un hommage à Lucien Mama, agent du CAPF décédé il y a un an.



Prochain défi pour les équipes du Conservatoire artistique : la production, chaque samedi de juillet, du spectacle des 55 ans de la troupe TEMAEVA de Coco Hotahota sur le Marae Arahurahu.