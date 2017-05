Nucléaire: arrêt programmé du réacteur 2 de Flamanville

Le second réacteur de la centrale nucléaire de Flamanville est à son tour à l'arrêt pour des opérations de maintenance d'une durée de trois mois, entraînant l'interruption complète de la production d'électricité sur le site, a indiqué samedi EDF dans un communiqué.



Un premier réacteur, le n°1, avait déjà été arrêté le 9 février à la suite d'une détonation et d'un départ de feu dans la salle des machines, une zone non nucléaire.



Son redémarrage, initialement prévu le 31 mars, a été reporté au 31 mai, selon l'électricien. Il fait l'objet de travaux de remise en état de matériels situés en salle des machines, dans la partie non nucléaire des installations.



Le réacteur numéro deux, qui continuait à assurer la production d'électricité, vient à son tour d'être arrêté.



"Dans la nuit du 12 au 13 mai, l'unité de production 2 de la centrale nucléaire de Flamanville a été mise à l'arrêt programmé pour remplacer un tiers de son combustible et procéder à des opérations de maintenance", explique l'électricien, ajoutant que cet arrêt, "appelé visite partielle, durera environ trois mois".



"Environ 7.000 activités de maintenance sont programmées notamment en salle des machines, dans la partie non nucléaire de l'installation", précise l'industriel.



Un troisième réacteur est en construction à Flamanville, le fameux réacteur de troisième génération EPR, un chantier dont les déboires font régulièrement polémique.