Nucléaire : "On se fout vraiment de notre tête", pour Roland Oldham

PAPEETE, 19 janvier 2017 - L’association Moruroa e Tatou a exprimé son indignation face à l’attitude de l’Etat au regard des modifications unanimement attendues par les Polynésiens dans la loi Morin.Il s’agissait d’abord de réagir avec ostentation aux propos tenus par le haut-commissaire Bidal, lors de sa rencontre avec la presse mardi. Le représentant de l’Etat en Polynésie française avait alors dit qu’il "". "", a réagi Roland Oldham, le président de l’association Moruroa e Tatou, jeudi matin, à propos de cette annonce du haut-commissaire. "".La situation a évolué depuis mardi. Car René Bidal évoquait alors le projet de décret modificatif de la loi Morin. Ce projet de décret n'est plus à l'ordre du jour : le Sénat a adopté, jeudi en première lecture, plusieurs amendements à l'article 4 de cette loi, pour y intégrer des dispositions prévues par le projet caduc de décret modificatif.Rédigé le 6 juillet 2016, ce projet de décret modificatif avait été présenté pour avis, en fin d’année, au gouvernement polynésien et soumis ensuite à l’avis au Conseil d’Etat. Ce projet de texte prévoyait notamment de ramener la probabilité du risque négligeable de 1 % à 0,3 % conformément à la promesse faite par François Hollande lors de sa visite officielle en Polynésie française, en février 2016. Le 12 décembre dernier, le gouvernement Fritch a émis des réserves sur ce projet de décret relatif aux modalités d’instruction des demandes d’indemnisation par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Il a surtout émis le vœu que soit modifiée la loi Morin, du 5 janvier 2010, afin d'en supprimer la notion de risque négligeable inscrite à l’article 4. Avis partagé par le président de l’Assemblée de la Polynésie française, qui s’est exprimé en ce sens dans un courrier adressé à Marisol Touraine, le 28 juillet 2016, de même que toutes les associations d’anciens travailleurs et de victimes des essais nucléaires.Mais jusqu’à présent, l’Etat français – à commencer par François Hollande lui-même lors de sa visite de février 2016 – expliquait au gouvernement polynésien qu’une modification de la loi Morin demanderait des délais qui ne pouvaient pas être tenus, au regard de l’échéance du mandat présidentiel. Dans ce contexte, la procédure la plus simple pour assouplir les dispositions de la loi en vigueur devait passer par voie de décret. Il va de soi qu’un décret d’application peut agir sur les dispositions de la loi mais en aucun cas les supprimer. Si ce texte était en capacité de modifier la probabilité du risque négligeable, il ne pouvait rien contre l’existence de ce principe dans la rédaction de la loi Morin.Jeudi, pourtant, à la faveur d’une loi balai (de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique), présentée dans le cadre d’une procédure accélérée devant le Sénat et adoptée séance tenante, l’article 4 de la loi Morin a été amendé pour qu’y soient inscrites les mesures prévues par le projet de décret modificatif d’application. Le texte doit encore être validé par l’Assemblée nationale avant d’entrer en vigueur. Mais cette procédure montre bien qu’une modification de la loi n’était pas si fastidieuse. D’autant qu’elle semble avoir été décidée à la dernière minute, suite à l’avis rendu par le Conseil d’Etat qui a "" (et non un décret modificatif), a reconnu jeudi devant le Sénat Ericka Bareigts, le ministre des Outre-mer.", estime Roland Oldham. "", s’est indigné le président de l’association Moruroa e Tatou. "".