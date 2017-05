Nouvellle-Calédonie: le cyclone Donna faiblit, levée des alertes à Nouméa

Nouméa, France | AFP | mardi 09/05/2017 - Le cyclone Donna a commencé à faiblir et l’ensemble des alertes sera levé dans la nuit à Nouméa et six autres communes de la Grande Terre, en Nouvelle-Calédonie, a annoncé mardi la Sécurité civile dans un communiqué.



L’alerte cyclonique maximale niveau 2 est maintenue sur les communes de Yaté, Lifou, Tiga et Maré, l’alerte 1 sur les communes du Mont Dore et de l’île des Pins.

Selon Météo France Nouvelle-Calédonie, "la trajectoire Sud-Est suivie par le cyclone devrait l’amener à passer entre Lifou et Maré en tant que dépression tropicale forte pendant la nuit, puis à l'Est de l'île des Pins en tant que dépression tropicale modérée mercredi matin".

Le phénomène, qui a commencé à perdre de son intensité dans la journée de mardi, s'évacuera définitivement vers le Sud-Est en tant que dépression extra-tropicale, précise Météo-France NC.

Les alertes avaient été levées dans la matinée dans le nord de la Grande Terre et l’ensemble des activités avaient repris à l'exception des écoles et des internats, qui resteront fermés jusqu’à mercredi soir.

A Nouméa où l’alerte 1, qui recommande l’arrêt progressif de toute activité professionnelle qui ne concourt pas à la défense civile, était en vigueur, l’activité a été extrêmement réduite toute la journée. Les administrations étaient fermées et les commerces du centre-ville et les grandes surfaces ont gardé leurs rideaux baissés. Le Médipôle a annulé toutes les consultations et les hospitalisations non urgentes jusqu’à mercredi inclus. Seules les urgences étaient assurées.

Le Haut-Commissariat a de son côté annoncé le report de la cérémonie d’hommage aux policiers morts pour la France et annulé la commémoration de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, toutes deux prévues mercredi.