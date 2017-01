Nouvelle année: Les voeux de la rédaction en langues polynésiennes

HENUA ENANA MĀ



A Koakoa no tenei Ehua Hou e tihe mai nei.

Ma oto tenei pu Hana a Tahiti Infos, e 'una hoa kaoha nui, e ha'a tihe nei matou ia otou te Koakoa me te mo'u no tenei Ehua Hou 2017 ite 'oa 'ia o tenei Ehua 2016, nui o otou i patoko mai, ha'a tihe mai te tau tekao hou no to tatou Henua, meia na otou e kavenei te 'oko ô tenei pa'oto patu'ia hamani a tatou i mua, no keika Ko'utau nui. Ko'utau nui ia otou paotu, 'umo'i e ha'a ka'o to tatou Ha'a, ia umihi 'ia te tau hakatu ia vai e ia tekao 'ia to tatou 'eo, no keika paotu te tau po e ima i oto o tenei hamani patu'ia titahi hana ma oto te 'eo Tahiti. Vaieinui haka'ua ia tatou paotu. A Koakoa, a katahi ma oto te ti'atohu me te mo'u no tenei Ehua Hou e tihe mai nei. A pae.