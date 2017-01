Nouvelle Calédonie : deux militaires blessés dans un accident d'hélicoptère

Deux militaires ont été blessés dans l'accident de leur hélicoptère, qui s'est abîmé dans une rivière, mardi en Nouvelle-Calédonie, a-t-on appris mardi auprès de l'état-major de la Marine nationale à Paris.

"L'accident s'est produit lors d'un vol d'entraînement dans la vallée de la Tontouta (sud, ndlr). L'hélicoptère, un Alouette 3 de la Marine nationale, s'est alors abîmé dans une rivière", selon la même source.

Deux des quatre occupants ont été blessés et pris en charge à l'hôpital de Nouméa. "Leurs jours ne sont pas en danger", a-t-on noté à l'état-major, sans plus de précisions.

L'accident s'est produit à proximité de l'aéroport international de La Tontouta, a précisé le commandement des forces armées de Nouvelle-Calédonie (FANC) dans un communiqué.

"Le dispositif aérien de recherche et de sauvetage a été immédiatement mis en œuvre", a ajouté le commandement. Un avion militaire Casa a rapidement localisé le lieu de l'accident et un hélicoptère Puma est allé récupérer l'équipage.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes, pour l'instant inconnues, de cet accident.

avec AFP