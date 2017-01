Nouvelle Calédonie : des gendarmes et des automobilistes victimes de tirs

Nouméa, France | AFP | lundi 29/01/2017 - Plusieurs véhicules de civils et de gendarmes ont essuyé des tirs par arme à feu, dans la nuit de dimanche à lundi, a-t-on appris de la gendarmerie.



Les premiers tirs ont été constatés à dimanche soir, , à hauteur de la tribu de Saint-Louis, sur la commune du Mont-Dore, en banlieue de Nouméa.



Deux automobilistes ont été victimes de tirs et de caillassages et un véhicule des militaires a également été pris pour cible contraignant les autorités à fermer la route à la circulation, a également indiqué la gendarmerie.



Un peu plus tard dans la nuit, aux alentours de 2 h 30 du matin, lundi, trois gendarmes ont également été la cible de tirs, alors qu'ils étaient dans leur véhicule.



L'un d'entre eux a été blessé au genou par des éclats de métaux et a été hospitalisé, a précisé la gendarmerie.



Les tirs et les caillassages à la tribu de Saint-Louis sont réguliers depuis le décès d'un homme de 23 ans, mortellement blessé par balles par un gendarme lors d’un contrôle qui a mal tourné le 29 octobre 2016.



jfg/sma