Nouveaux glissements de terrain en Colombie: au moins 11 morts, 20 disparus

Bogota, Colombie | AFP | mercredi 19/04/2017 - Au moins 11 personnes sont mortes et 20 ont disparu mercredi en Colombie lors de glissements de terrain dus à de fortes pluies à Manizales (centre), moins de trois semaines après la gigantesque coulée de boue qui a dévasté Mocoa, faisant 323 morts.



Un nouveau bilan de la Croix-Rouge colombienne fait état de "57 logements affectés, neuf blessés, environ 20 disparus et 11 morts" suite à des pluies torrentielles qui ont affecté mardi soir Manizales, chef-lieu du département de Caldas dans la principale région de production de café du pays.

Le premier bilan, diffusé en début de matinée, faisait état de huit morts.

Le président Juan Manuel Santos a annulé ses activités mercredi afin de se rendre à Manizales "en raison de situation d'urgence" sur place, a-t-il annoncé sur Twitter.

"La ville (est) littéralement isolée à cause des glissements de terrain, d'effondrements et d'inondations", a déclaré le maire José Octavio Cardona, à des radios locales.

Cette nouvelle catastrophe naturelle intervient après le torrent de boue qui a détruit le 31 mars la ville de Mocoa, dans le sud de la Colombie, faisant 323 morts et 103 disparus, selon le dernier bilan officiel diffusé mardi.

Selon une étude de l'Université Nationale, publiée après la tragédie du 31 mars, 385 sites de Colombie présentent des risques de glissements de terrain.