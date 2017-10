"Nous revenons très optimistes de New-York" (Oscar Temaru)

Tout à fait parce que dans son discours, il loue les bienfaits de la colonisation et que c'est de mauvaise augure de s'en délester, et qu'il faut continuer à accentuer la dépendance que nous avons vis-à-vis de la France, et à ce titre d'ailleurs, il assimile les 18 milliards de compensation qui nous a été donnée à travers la Dotation globale d'autonomie (DGA) et le 3ème instrument financier (3IF) par le fait que c'est la compensation que l'Etat doit à la Polynésie pour le nucléaire, et pour solde de tout compte, nous n'avons plus rien à demander à la France. Là, j'ai bien vu le comportement des ambassadeurs qui étaient présents qui étaient surpris parce que ce sont des pays ou des Etats qui sont souverains aujourd'hui, et qui ont traversé en leur temps une époque coloniale. Et peut-être même dans ces pays, il y a eu des révolutions… et ils ne peuvent pas accepter ce genre de chose. Donc, c'est le président de la 4ème commission qui a rappelé à tous les pétitionnaires et au président du pays, tout de suite après son intervention, qu'il faut apporter le temps qu'il faut.

Absolument pas en ce qui me concerne. Au-delà des annonces et de propagandes présidentielles, absolument pas. Pour moi, on se retrouve avec la même attitude de la France, qui lorsque le dossier de la Polynésie est appelé, ils sortent de la salle pour aller fumer et une fois qu'on appelle le deuxième dossier, ils reviennent en salle. On ne comprend pas ce genre d'attitude.

Qu'on arrête de tergiverser avec un statut d'autonomie qui est mal rédigé et qu'il faut revoir. On a l'impression que l'on va se revoir pour partager encore le magot… Non, le principe qui a été donné par l'ONU, c'est la reconnaissance pour chaque peuple de sa souveraineté vis-à-vis de ses ressources naturelles. Après, il appartient à ce peuple de prendre la décision de céder ou non des parties de leur patrimoine, ou de les associer à la gestion de ce patrimoine.