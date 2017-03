Nombreuses animations prévues lors du Marathon Polynésie 1ère Va'a

FAA'A, le 29 mars 2017 - Ce samedi 1er avril, les fans de pirogue vont se régaler avec le Marathon Polynésie 1ère Va'a. D'abord pour la course de 46 kilomètres entre Tahiti et Moorea qui promet un affrontement épique entre les meilleures équipes de Polynésie. Ensuite avec les très nombreuses animations prévues toute la matinée pour le public, sur le site de l'ancien Maeva Beach à Tahiti et sur la plage de Temae à Moorea.



Ce sera la 27ème édition de la course organisée par l'association Polynésie 1ère. Ce Marathon Polynésie 1ère Va'a est le premier gros rendez-vous de l'année, et la deuxième course de la saison. C'est surtout un format très physique, avec 46 kilomètres de course dont 23 en haute mer, sans changement d'équipage dans le "bleu". La course est divisée en deux étapes avec une pause à Temae où les équipes pourront changer leurs rameurs si elles le souhaitent.



Cette année, plus de 80 équipes sont attendues, dont certaines viennent de loin : Rangiroa et Manihi ont ainsi fait le déplacement. Elles concourront dans 8 catégories, dont deux nouvelles : les Vétérans Dame et les Vétérans homme de plus de 50 ans.



Autre nouveauté, la difficulté de la course sera amoindrie pour les femmes et les juniors, qui auront droit à des changements de trois rameurs en plein océan. Les autres catégories, elles, n'auront droit qu'au changement à Temae entre les deux étapes.



EDT ET SHELL PARTENT FAVORIS MAIS LES AUTRES ÉQUIPES SONT EN EMBUSCADE



Le président de la fédération de Va'a, Rodolphe Apuarii, note que ces changements font l'objet de choix très stratégiques : "sur cette course nous avons plus d'engagés, car ils ont préparé 6 rameurs pour l'aller, et les rameurs qu'il faudra pour les changements à Moorea. En général les petites équipes changent les six, tandis que les grandes équipes changent une à deux personnes, qu'il faut bien choisir suivant leur position après la première étape. Souvent, la première équipe à être arrivée est mentalement prête et ne change aucun rameur."



Le vainqueur de l'édition 2016, EDT Va'a, ainsi que Shell Va'a, qui s'est imposé avec 5 minutes d'avance samedi dernier à la Va'a News Race, partent en favori. Mais la Team OPT sera en embuscade, tout comme les autres équipes du top 20. Car avec la Tahiti Nui cette année et les championnats du monde l'année prochaine, les équipes sont à leur maximum.



SPORT ET TRADITIONS POUR ANIMER LA MATINÉE