Noël pour tous du Rotary club: 3 containers de jouets collectés et 4000 enfants

a journée s’est clôturée avec l’arrivée du Père Noël qui a distribué 18 vélos aux lauréats de concours et des centaines de jouets aux enfants présents.



Lors de cette journée, le Rotary Club Papeete-Tahiti accueillait le gouverneur du district 9920 (circonscription géographique (qui regroupe Auckland et les îles du Pacifique sud), en visite officielle en Polynésie, Madame Malini RAGWHAN fut impressionnée par l’ampleur et la qualité de l’opération, ainsi que par l’énorme logistique orchestrée par le Rotary club et ses membres.



Cette manifestation n’aurait pu avoir lieu et connaître un tel succès sans les précieux concours du fondateur du Noel pour Tous et généreux donateur rotarien, Monsieur René Malmezac, mais aussi des sponsors et partenaires du Rotary club de Papeete-Tahiti ainsi que des nombreux bénévoles (environ une centaine). Le Président du Rotary Club de Papeete-Tahiti, M. Mourad MIKOU, tient d’ailleurs a adressé ses remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de cette si belle action pour les enfants.