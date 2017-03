Nicole Bouteau réunit la Commission consultative des agences de voyage

PAPEETE, 1er mars 2017 - La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a présidé, mardi, la première commission consultative des agences de voyage et bureaux d'excursions de l'année.



Composée de représentants du public et de professionnels représentant les intérêts privés, cette commission est chargée d’examiner et de rendre un avis sur les demandes de licences d’agences de voyages et de bureaux d’excursions. Elle est également consultée en matière de suspension ou de retrait de licence. Elle peut, en outre, être saisie pour avis de toutes questions relatives aux conditions juridiques, techniques et économiques dans lesquelles s’effectuent ces activités et faire toutes propositions concernant le développement des activités relatives à l’organisation de voyages et de séjours touristiques.



Cette réunion organisée par le service du tourisme a aussi été l'occasion d'échanger sur les perspectives d'ouverture de bureaux d'excursion dans les archipels éloignés dont la fréquentation touristique encore faible nécessite une adaptation des textes en vigueur tant en matière de transport touristique que d'opérations liées à l’accueil touristique.



Cette refonte des textes relatifs aux activités d'agences de voyage et bureaux d'excursion est l'un des chantiers réglementaires sur lequel le ministère du Tourisme travaille.