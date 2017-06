New York, "la ville qui ne dort jamais", veut baisser le son

NEW YORK (AFP) - Concert de klaxons, sirènes, marteaux-piqueurs, avions: New York est l'une des villes les plus bruyantes au monde, mais elle se soigne.



La ville s'est lancée dans un projet inédit, piloté par Juan Bello, professeur de technologie musicale à New York University: enregistrer tout l'éventail de bruits de la ville et de ses 8,5 millions d'habitants, puis les analyser pour pouvoir les réduire.



Les milliers de sons seront répertoriés et soigneusement annotés, avec l'aide des habitants, pour permettre aux ordinateurs d'identifier immédiatement la source d'une nuisance sonore. A charge pour la ville de faire ensuite le nécessaire pour la supprimer.



Les premiers boîtiers capteurs de sons, qui transmettent leurs données à des serveurs par wifi, ont été testés dans le quartier de Greenwich Village. Il devrait y en avoir 100 d'ici à fin 2017.



Le projet "Sounds of New York City", d'un coût de 4,6 millions de dollars est financé par la Fondation nationale pour la Science et prévu pour durer cinq ans