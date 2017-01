New York: deux membres de la famille de Ban Ki-moon inculpés pour corruption

New York, Etats-Unis | AFP | mardi 10/01/2017 - Un neveu de l'ancien secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, et son père ont été inculpés mardi à New York pour des faits de corruption liés à un immeuble au Vietnam, selon un document consulté par l'AFP.



Joo Hyun Bahn et son père, Ban Ki Sang, sont soupçonnés d'avoir versé, en 2014, des pots de vin à un intermédiaire afin qu'il convainque les autorités d'un pays du Moyen-Orient, dont le nom n'est pas révélé, d'acheter cet immeuble par le biais d'un fonds souverain.



Le complexe était propriété du groupe sud-coréen Keangnam, dont Ban Ki Sang était l'un des dirigeants et qui s'était retrouvé acculé à la vente pour se sortir de difficultés de trésorerie, espérant en tirer environ 800 millions de dollars.



Selon la presse coréenne, le pays en question était le Qatar, qui contrôle le puissant fonds souverain Qatar Investment Authority (QIA).



Mais l'intermédiaire n'avait, en réalité, aucun contact avec les autorités de ce pays du Moyen-Orient et s'est contenté de recevoir un premier acompte de 500.000 dollars et de le dépenser dans des achats somptuaires.



S'inquiétant de perdre sa propre commission, Joo Hyun Bahn, qui était agent immobilier, a laissé croire au groupe Keangnam que la vente se précisait, allant jusqu'à fabriquer de faux documents pour appuyer ses dires.



Incapable de faire face à ses échéances et sans nouvelles de l'acheteur, Keangnam a fini par déposer le bilan.



Le document de l'inculpation ne mentionne pas le secrétaire général des Nations unies.



Joo Hyun Bahn a été inculpé de dix chefs d'accusation, notamment d'association de malfaiteurs en vue de blanchir de l'argent, de blanchiment d'argent et de faux et usage de faux.



Son père, Ban Ki Sang, a lui été inculpé de six chefs d'accusation, dont blanchiment d'argent et association de malfaiteurs, tandis que l'intermédiaire a vu retenir trois chefs contre lui.