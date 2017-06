Nescafé Star 2017, de retour sur nos écrans

PAPEETE, 26 juin 2017 - Nescafé Star est de retour sur le petit écran, dès ce jeudi sur TNTV, pour le plus grand plaisir des Polynésiens.



Dès le 29 juin, les téléspectateurs pourront suivre l’aventure Nescafé Star tous les jeudis soirs sur TNTV à partir de 19 h 25. La toute première émission nous plongera au cœur du casting de Mahina avec au programme : du suspens, des talents bruts et des personnages hauts en couleurs. Grâce à leur prestation a cappella, les candidats tenteront de convaincre le jury composé de la coach vocal Taloo Saint-Val, de Ravanui Teriitaumihau, coordinatrice de l’événement et de Bruno Demougeot, chef d’orchestre.



Une aventure télévisée de 14 semaines



Au cours de chaque épisode, vous apprendrez à connaître les candidats, à les voir évoluer lors des différents ateliers de formation et vous pourrez vivre avec eux leurs moments de doute et leurs succès !



Rendez-vous sur TNTV à 19 h 25 pour les étapes clés du concours :

 20 juillet : Sélection des 12 candidats qui feront officiellement partie de l’aventure ;

 27 juillet : Découvrez l’hymne de l’aventure, écrit et composé par Tamatoa Kautai ;

 17 août : Concert privé sur la thématique "Tahiti d’antan" pour découvrir ou redécouvrir les classiques du répertoire polynésien. Lors de cette étape éliminatoire, 2 candidats quitteront l’aventure ;

 7 septembre : Concert privé "acoustique" mêlant piano et guitare sèche pour se concentrer uniquement sur la voix. Nous connaîtrons enfin les 8 finalistes qui monteront sur la mythique scène de To’ata.

La "Nescafé Star 2017" sera désignée lors de la grande finale du 23 septembre. Saurez-vous deviner qui succédera à Fred Garbut ? A vos paris !



Cet événement est organisé en partenariat avec TNTV, Vini, Air France l’étudiant, Ford, Posi-Lectric, Tahiti Infos, Tiare FM et Radio 1.