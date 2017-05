Nescafé Star 2017 : les castings commencent samedi

PAPEETE, le 4 mai 2017 - Ouvert aux plus de 16 ans, ce concours de chant est un tremplin remarquable pour lancer sa carrière artistique. Avis aux talents du fenua : trois castings sont organisés les samedis 6, 13 et 20 mai, dans les communes de Mahina, Faa'a et Papeete. Après Fred Garbutt en 2015, qui sera le lauréat de Nescafé Star cette année ? Venez tenter votre chance et gagnez l'enregistrement d'un single ainsi que d'un clip !





Créé en 2009, le concours Nescafé Star est de plus en populaire, avec pas moins de 4 000 personnes venues soutenir les huit finalistes en 2015. Organisé par Nestlé Polynésie tous les deux ans, cet événement musical est une belle opportunité pour les graines d'artistes du fenua d'être formées par des coachs professionnels et de vivre l'expérience unique de la scène. Cette cinquième édition sera en outre marquée par une nouveauté qui en ravira plus d'un : tous les chanteurs en herbe âgés de plus de 16 ans sont invités à participer, et ce, sans limite d’âge. Avis donc aux pères et mères de famille, aux matahiapo et à tous les autres : saisissez votre chance et réveillez la star qui est en vous ! Stéphane Mailion, directeur de Nestlé Polynésie, explique : "Nous souhaitions ouvrir le concours aux autres générations et apporter ainsi un nouveau souffle. Cependant, l'âge minimum requis nous semble cohérent, car il faut que les candidats aient une certaine maturité pour suivre plus de trois mois de préparation."



Du 6 au 20 mai, trois castings a cappella seront organisés dans les communes de Mahina, Faa'a et Papeete. Stéphane Mailion précise : "En 2015, environ 120 personnes se sont présentées. J'invite donc ceux et celles qui sont intéressés à se venir dès les premiers castings, car nous allons retenir une quarantaine de chanteurs dans un premier temps, et il risque de ne plus avoir de place pour les derniers. Ravanui Lucas, coordinatrice de l'événement, Taloo Saint-Val, chanteuse et professeur de chant, et Bruno Demougeot, notre chef d'orchestre, auront cette mission." Puis douze candidats seront sélectionnés le 10 juin pour suivre leur formation et prétendre à la succession de Fred Garbutt. Stéphane Mailion remarque : "Pendant cette journée d'auditions, ils devront chanter sur une bande son, dans des conditions réelles. Nous verrons alors tout leur potentiel scénique."