Natation - Texas : Première place, meilleur temps pour Rahiti De Devos

C’est sur sa distance de prédilection, le « 500 yards » nage libre (environ 457m) que Rahiti s’est distingué en réalisant le 1er temps des séries du matin en 4’23’’09, puis en menant la finale A de bout en bout pour finir 1er avec un magnifique chrono : 4’16’’81.



Il améliore son meilleur temps personnel de quatre secondes et cette performance lui permet d’envisager une qualification pour la phase finale des championnats US « NCAA » qui auront lieu fin mars à Minneapolis (Minnesota).



Le nageur du Cercle des Nageurs de Polynésie a également participé au « 200 yards » nage libre où il se classe 7e de la finale A et au « 200 yards » papillon où il se classe 1er de la finale B.



Rahiti passera une dizaine de jours à Tahiti pour les fêtes de Noël. Il en profitera pour s’entrainer et il participera aux championnats « Q1 » du 15 au 17 décembre à la piscine de Tipaerui, une compétition qualificative pour les championnats de France « 50m » 2018.



Il se rendra ensuite en fin décembre en Floride pour un stage d’une dizaine de jours avec son université avant ses prochaines grandes échéances que sont les championnats de conférence « Pac-12 » début mars à Seattle. TM / Sport Tahiti