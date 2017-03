Natation : Stéphane Debaere reprend le chemin des bassins

Organisé dans le bassin des championnats de France élite 2016, le meeting de régional du 3MUC et de La ligue Occitanie enregistrait 498 participants dont Hugo LAMBERT, ancien licencié du Cercle des Nageurs de Polynésie, et maintenant à l’ASPTT Montpellier.



Stéphane se classe 1er dans ses deux courses :



50m brasse en 29″39

100m NL en 51″32



Hugo avait un programme plus conséquent lors de cette compétition qui lui a permis de se situer avant les nationales 2 qualificatives pour les France élites.



Le mot du champion Stéphane Debaere :



J’espérais mieux au niveau chronométrique c’est sûr. C’est en même temps porteur d’un message que je connais bien qui est de prendre conscience que performer en sprint ne se fait pas avec seulement 2 mois d’entraînements dans les bras (j’ai repris début Janvier sérieusement). Je souhaitais nager sous les 29 secondes au 50m brasse, mais j’ai fais 29″39. Et sous les 51 secondes au 100m nage libre, mais je fais 51″32. J’en suis pas loin cela dit. J’ai fait un gros stage fin Février/ début Mars avec beaucoup de kilomètres dans l’eau et une grosse charge en musculation. Manifestement je mets un peu plus de temps que prévu à récupérer. Néanmoins, après analyse vidéo de mes courses, c’est pas si mal que ça. Ma prochaine sortie est dans 10 jours. A moi de me servir de mon expérience en étant patient, de respecter mon corps en retrouvant un peu de fraicheur et je me remettrai naturellement sur les bons rails.”



