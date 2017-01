Natation – Open Water Challenge : Un championnat de natation en eau libre

Les parcours proposés pour les quatre courses Open Water sont : 5 000 m Juniors à seniors, 3 000 m Jeunes à Seniors, 1 000 m Avenirs à Séniors, 500 m Avenirs à Séniors.Un classement au temps dans chacune des quatre courses sera établi, homme et femme. Les trois meilleurs de chaque catégorie, dans chacune des courses, seront récompensés.Un classement général à l’issue des trois étapes de l’open Water challenge sera effectué à l’addition des temps. Pour être classé, le nageur doit participer aux trois étapes. A l’issu des trois étapes, la première au classement général dames et le premier au classement général messieurs recevra un trophée Open Water. Il seront déclarés « champions Open Water de Polynésie ».Le Tahiti Beach Water‐Polo Tour 2016/2017 se déroulera en 3 étapes :­‐ Samedi 21 janvier 2017 à la plage de pk18.­‐ Dimanche 9 avril 2017 à la plage de Puunui­‐ Dimanche 18 juin 2017 à Moorea (lieu à définir).Une réunion technique aura lieu 1h avant le début de tournoi. Cet événement convivial permettra au public polynésien de découvrir et de pratiquer ce sport en plein essor, dans le cadre magnifique du lagon de Punaauia.Inscriptions et renseignements auprès de Benoit, au plus tard le vendredi 20 janvier 2017 à 18h. (ben@taovivant.net / 87 31 52 12). Emargement des équipes à 10h15 et début du tournoi le samedi 21 janvier à 11h00.Télécharger le dossier d’inscription ICI ou sur Facebook