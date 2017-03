Natation « Meeting Pearl Tour 2 » : Nouveau record de Polynésie pour Poerani Bertrand

Si au niveau du taux de participation le record était loin d’être battu, on peux noter la belle performance de Poerani Bertrant de l’OLP. La jeune et talentueuse nageurse a établi le nouveau record de Polynésie de 200m brasse, elle a parcouru la distance en 2′ 42″ 01. A noter que Poerani détenait déjà le dernier record qui était de 2′ 43″21. A quelques semaines des championnats de Polynésie Nationale 2, qui se dérouleront du 24 au 26 Mars, c’est un bon présage. La jeune nageuse qui n’est pas encore à son apogée, peut dans un contexte plus relevé, faire un meilleur temps.



Alizée Diaz et Leilani Guerry Wong-Foo, ont elle aussi démontré leur capacité… elles pourront elles aussi, certainement prétendre aux qualifications leur permettant de participer à l’une des échéances nationales. Chez les nageurs, c’est Tuhiva Ah-sha Roignant du CNP qui a su se démarquer en trustant les meilleures performances.



En attendant, ce sont les jeunes qui ont rendez-vous le week-end prochain dans le bassin de la piscine de Taina pour la 2nde rencontre du natathlon.



