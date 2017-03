Naja Charreard, une femme au service des vahine

Au fil du temps, l'engagement de la Polynésienne d'adoption devient de plus en plus intense. De membre, elle devient directrice des programmes. Au-delà de ses missions de Soroptimist, elle gère aussi l'organisation des différentes manifestations. Des liens sont créés avec les différents acteurs locaux pour travailler main dans la main. Naja Charreard voit toujours plus loin pour l'association… Jusqu'à en prendre la tête.



Depuis les débuts de son engagement, Naja Charreard n'a pas changé de cap. Son cheval de bataille est l'éducation qu'elle qualifie de "dénominateur commun" . Pour cette mère de deux enfants, ce n'est que par l'éducation que les femmes, en Polynésie comme ailleurs, peuvent se sortir de la misère dans laquelle elles sont parfois plongées.



"Il y a un jour où j'étais chez le médecin et j'étais assise à côté d'une jeune femme. Elle ne savait pas remplir le formulaire qu'on lui avait donné… Elle n'osait pas demander mais je l'ai aidée. Je me suis dit qu'à l'époque où nous étions, ce n'était pas tolérable ! Bien sûr, nous n'avons pas à juger de la vie des uns et des autres. C'est un simple constat que je fais : j'ai eu de la chance et j'ai toujours été bien entourée. C'est cette chance là que je veux partager…"



Naja Charreard remonte ses petites lunettes rectangulaires sur le haut de son nez. Elle affirme ses convictions d'une voix douce. Son engagement est ancré à l'intérieur. Moteur de son leitmotiv, il est la raison pour laquelle l'ancienne directrice des soins ne baisse pas les bras, malgré les difficultés.



C'est d'ailleurs ce qu'elle encourage à faire les personnes qu'elle côtoie avec le club. "Les femmes doivent se ressaisir et là, on pourra y arriver. Il faut se battre, même si on essaie de les y empêcher. Nous sommes des battantes."



Naja Charreard sera a présidente du club Soroptimist International jusqu'en 2018. Cette dernière et les autres femmes membres du club espèrent agrandir leur champ d'action et accueillir plus de Soroptimist.