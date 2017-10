N-Calédonie: l'incendie près de l'aéroport "pas encore maîtrisé"

Nouméa, France | AFP | jeudi 19/10/2017 - Le violent incendie, qui s'est déclaré jeudi au sud de l'aéroport international de Nouvelle-Calédonie, n'est pas encore maîtrisé mais l'infrastructure n'est pas menacée, a indiqué vendredi la direction de la sécurité civile (DSCGR).



"Nous avons reconduit le même dispositif qu'hier: 15 engins, une cinquantaine de pompiers et deux hélicoptères bombardiers d'eau. C'est un chantier de plusieurs jours", a déclaré à l'AFP Olivier Ciry, chargée de la communication à la DSCGR.

Il a précisé que pour le moment l'aéroport de La Tontouta n'était pas menacé et que jeudi la route principale avait été coupée plusieurs heures au nord et au sud du bâtiment, en raison uniquement de la densité des fumées.

Attisées par des vents violents et une végétation desséchée après plusieurs mois sans pluie, les flammes ont ravagé plus de 1.200 hectares "de savanes de niaoulis et d'étendues de paille".

"Le feu n'est pas maîtrisé, il est fixé du côté de la route territoriale n°1 mais la tête du feu continue à progresser côté montagne où il est très actif, à cause des vents forts", a également indiqué M. Ciry.

Jeudi, plusieurs habitations de Païta, commune périphérique de Nouméa, ont été menacées tandis qu'une cinquantaine de vaches et trois moutons appartenant à des éleveurs de la régions ont péri dans le brasier.

Il n'y avait plus d'habitations menacées vendredi matin par cet incendie dont l'origine criminelle ne semble faire aucun doute de l'avis des services de secours.

"Nous sommes confrontés à une sécheresse importante mais si on ne met pas le feu, ça ne brûle pas. C'est aussi simple que cela", a déploré Olivier Ciry, précisant que "chaque jour entre 10 et 20 départs de feu sont signalés".

Sur les réseaux sociaux, les messages pour dénoncer "la bêtise et l'irresponsabilité" des pyromanes se multiplient alors que la Nouvelle-Calédonie est un point chaud de la biodiversité mondiale.