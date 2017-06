Musique dans les jardins du Conservatoire

PAPEETE, 19 juin 2017 - Les formations classiques et rock du conservatoire se sont installées dans les jardins de l'établissement, samedi après-midi, afin de fêter la musique et de célébrer la fin d'une année particulièrement remarquable : près de 17 concerts et galas ont, en effet, été donnés de janvier à Juin 2017.



Si les ensembles classiques - petites cordes, violoncelles, clarinettes et flûtes - ont animé une scène improvisée en plein air dans la joie et la virtuosité, dès 13 heures, les formations du département des musiques actuelles - essentiellement des formations Rock - ont pris la relève jusqu’à 18 heures.

Le public, nombreux, a profité de ce beau moment de partage dédié à Lucien Mama, agent du Conservatoire disparu il y a un an.

Dernier défi des équipes du C.A.P.F. et non des moindres : le spectacle du groupe Temaeva sur le Marae Arahurahu, chaque samedi de juillet.