Motocross – Pacific Cup 2017 : Raiarii Vonbalou gagne dans des conditions dantesques

Raiarii Vonbalou gagne de justesse



Raiarii Vonbalou remporte donc la dernière manche et s’impose au classement général avec 111 points contre 109 pour Trent Liddle Collins qui n’a pas démérité, montrant tout son savoir faire sur un terrain dévasté et nouveau pour lui. Les deux autres étrangers en MX 1, Joaquin Poli l’Argentin et Kieran Scheele le Néozélandais, ont tous deux connus des ennuis mécaniques sur les motos qui avaient été mises à leur disposition.



Belle démonstration du jeune Manukau Autai qui s’impose dans la catégorie MX2 devant un autre Tahitien, Christopher Tom Sing Vien 2e. Le Néozélandais Zak Hetherington est 3e au général. Manukau Autai a chuté au départ de la dernière manche, il a pu se relever et terminer pour s’imposer finalement au classement général. L’Argentin Augustin Poli a gagné la 1e et 2e manche, sans ses ennuis mécaniques, cela aurait pu être plus compliqué pour Manukau.



Toujours en MX 2, belle victoire dans la dernière manche de notre champion de BMX Carlqvist Manate. Après des ennuis mécaniques et une chute lors de la première journée, il a pu terminer en beauté.



Dans la catégorie MX3 c’est Tearii Paari qui s’impose au classement général devant Taumatai Jamet et Joshua Varney de Nouvelle Zélande, Tearii gagne 4 manches sur 6. En open, c’est Ariitea Tahimanarii qui gagne devant Alex Guilloux, tous deux nous viennent du TNT Raiatea Motocross alors qu’Antony Bègue, rider de la presqu’île, est 3e.



Belle performance d’Edwin Teraiharoa qui ne participe pas à la 1e journée mais gagne les deux dernières manches open. En 50 cm3, c’est Matari’i Villierme qui s’impose devant Brandon Thunot et Teahuimanu Mai, là aussi dans une catégorie disputée.