Mort à Outumaoro : l'auteur présumé aurait agi pour protéger ses filles de "mauvaises fréquentations"

PUNAAUIA, 28 décembre 2016 - Un jeune homme de 21 ans est décédé ce mercredi en début de matinée, victime de coups mortels porté par un homme au domicile duquel il s'était introduit. La victime a reçu un coup de couteau, elle a succombé des suites d’une hémorragie de l’artère fémorale. Son autopsie aura lieu dans les prochaines heures. Deux suspects, un père et son fils son en garde à vue.



Une enquête pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner a été ouverte par le parquet et une autopsie de la victime a été demandée. Deux personnes sont maintenues en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Punaauia. Il s’agit de l’auteur présumé des faits et de son fils de 17 ans qui pourrait avoir été le témoin oculaire de la scène ou avoir participé à l'altercation.



L’auteur présumé des faits est un père de famille. Il est décrit par ses proches comme un " homme honnête et droit " désirant protéger ses enfants des " mauvaises fréquentations ".



Le drame s’est produit vers 5 heures mercredi matin à Outumaoro, au PK 8 à Punaauia. Ce père de famille, pointilleux sur les fréquentations de ses filles, aurait découvert l’une d’elles en compagnie de la victime, au petit matin, a-t-on appris de sources familiales. Certains éléments auraient pu lui laisser croire qu’elle venait d’être victime d’une agression sexuelle. Si le jeune homme n'était pas inconnu de la famille, il l'était du père.



Des coups ont été échangés avant l’issue fatale. Les enquêteurs sont en train de retracer le scénario du drame et aucune hypothèse n'est exclue, dont la légitime défense. Ancien boxeur, l’auteur présumé ne serait pas en très bonne santé, atteint d’une insuffisance rénale et dialysé.